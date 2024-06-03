Зворская Станислава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
информация из метрики о смерти мужа Зворского Петра Гаврииловича
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: Суконщикова (Зворская) Галина Петровна
Отец ребёнка: Зворский Петр Гавриилович
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно