Зворская Станислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворская Станислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

информация из метрики о смерти мужа Зворского Петра Гаврииловича
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: Суконщикова (Зворская) Галина Петровна

Отец ребёнка: Зворский Петр Гавриилович

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно

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