Глушкова (Поганкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Поганкина) Анна Михайловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.02.1796

Муж: Глушков Макар Аввакумов

Рождение ребёнка
03.01.1800

Сын: Глушков Иван Макаров

Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1803

Сын: Глушков Павел Макаров

Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1804

Сын: Глушков Борис Макаров

Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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