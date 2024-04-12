Глушкова (Поганкина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.02.1796
Рождение ребёнка
03.01.1800
Сын: Глушков Иван Макаров
Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов
Рождение ребёнка
06.01.1803
Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов
Рождение ребёнка
26.04.1804
Отец ребёнка: Глушков Макар Аввакумов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно