Петин Тимофей Федотов
Место рождения
Дата рожденияДо 1770 ст.
Дата смерти1837 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770 ст.
Отец: Петин Федот
Мать: не указана
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Петина Ульяна
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105
Смерть
1837 ст.
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105