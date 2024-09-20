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Петин Тимофей Федотов

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1770 ст.

Дата смерти

1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770 ст.

Отец: Петин Федот

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петина Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петин Савелий Тимофеев

Мать ребёнка: Петина Ульяна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105
Смерть
1837 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №98, опись №2, дело №76, стр. 105

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