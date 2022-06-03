Желобаева Юлия Михайловна
женский, родилась 26.08.1982
Супруги
Фокин Василий ВладимировичНеизвестно г.р.
Дети
Фокина Полина Васильевна20.01.2015 г.р.
Фокин Владимир Васильевич22.06.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.2015
Дочь: Фокина Полина Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.2019
Сын: Фокин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Фокин Василий Владимирович