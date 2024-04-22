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Бессонов Матвей Петров

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1854

Сын: Бессонов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1857

Сын: Бессонов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1866

Дочь: Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Бессонова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1871

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Бессонова Пелагея Ивановна

(Селитьба) Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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