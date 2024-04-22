Бессонов Матвей Петров
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
30.10.1854
Сын: Бессонов Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1857
Сын: Бессонов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1866
Дочь: Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
24.01.1871
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Бессонова Пелагея Ивановна
(Селитьба) Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно