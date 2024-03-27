Файзуллина Танзиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.194
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.194
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин Роберт
Рождение ребёнка
16.01.196
Дочь: (Файзуллина) Гузель
Отец ребёнка: Файзуллин Роберт
Рождение ребёнка
30.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Роберт
Рождение ребёнка
17.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Роберт