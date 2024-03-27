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Файзуллина Танзиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.194

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

196 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.194

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Роберт

Рождение ребёнка
16.01.196

Дочь: (Файзуллина) Гузель

Отец ребёнка: Файзуллин Роберт

Рождение ребёнка
30.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Роберт

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Роберт

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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