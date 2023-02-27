(Самодурова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Минай
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рагозин Иван
Отец ребёнка: Рагозин Минай
Рождение ребёнка
1788
Сын: Рагозин Федор
Отец ребёнка: Рагозин Минай
Смерть
Неизвестно