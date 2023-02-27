(Самодурова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самодурова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Минай

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Рагозин Иван

Отец ребёнка: Рагозин Минай

Рождение ребёнка
1788

Сын: Рагозин Федор

Отец ребёнка: Рагозин Минай

Смерть
Неизвестно

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