Гаврилова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1934
Дата смерти22.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Козлова (Гаврилова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1962
Дочь: Хохлова (Гаврилова) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Смерть
22.03.2019