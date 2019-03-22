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Гаврилова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1934

Дата смерти

22.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Козлова (Гаврилова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1962

Дочь: Хохлова (Гаврилова) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Смерть
22.03.2019

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