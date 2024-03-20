Жегалин Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: Мельникова Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна
Ботовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жегалин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жегалин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно