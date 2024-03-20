Жегалин Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖегалин Фёдор Николаевич

Жегалин Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: Мельникова Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна

Ботовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жегалин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жегалин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Жегалина Матрёна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегалина Матрёна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close