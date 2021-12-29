Яковенко Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1901 год - мещанин Ростова Области войска Донского. На 1905 год - мещанин города Ростова на Дону. Записан как "Василий Федорович".
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.
Дочь: Яковенко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яковенко Дарья Кузьминична
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.
Дочь: Яковенко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Яковенко Дарья Кузьминична
Смерть
Неизвестно