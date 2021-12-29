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Яковенко Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1901 год - мещанин Ростова Области войска Донского. На 1905 год - мещанин города Ростова на Дону. Записан как "Василий Федорович".
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковенко Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Дочь: Яковенко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яковенко Дарья Кузьминична

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.

Дочь: Яковенко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Яковенко Дарья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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