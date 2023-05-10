Середа Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титовская (Середа) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Середа (Сибилева) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середа Николай Иванович

Мать ребёнка: Середа (Сибилева) Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середа (Сибилева) Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно

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