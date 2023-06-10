Александров Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Тимофей Александрович

Мать: Васильева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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