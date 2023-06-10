Александров Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана