Мотрохин Косма Кирианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Мотрохин Кириян Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1812
Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна
Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мотрохина Ольга Косминична
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафонникова Мария Косминична
Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мотрохин Иван Космич
Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мотрохин Лев Космич
Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна
Смерть
1849