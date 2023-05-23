Мотрохин Косма Кирианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохин Косма Кирианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Мотрохин Кириян Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1812

Сын: Мотрохин Павел Космич

Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мотрохина Ольга Косминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафонникова Мария Косминична

Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мотрохин Иван Космич

Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мотрохин Лев Космич

Мать ребёнка: Мотрохина Евдокия Ивановна

Смерть
1849
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