Леонов Павел Леонович
мужской, родился 28.10.1861, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
ОтецЛеонов Леон Тихонович1822 г.р.
Мать(Леонова) Прасковья Герасимовна1825 г.р.
Супруги
Дети
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Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Дочь: (Леонова) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Сын: Леонов Александр Павлович
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Дочь: (Леонова) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Дочь: (Леонова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Дочь: (Леонова) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна
Дочь: (Леонова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Леонова Екатерина Акимовна
Восприемники: кр-н Дер.Битюково Александр Егоров и кр-на Андрея Саввина дочь девица Ксения Андреева