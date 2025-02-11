Леонов Павел Леонович 28.10.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонов Павел Леонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.10.1861, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Леонов Леон Тихонович1822 г.р.
Мать
(Леонова) Прасковья Герасимовна1825 г.р.
Супруги
Леонова Параскева Петровна1866 г.р.
Леонова Екатерина Акимовна20.11.1882 г.р.
Дети
Леонов Григорий Павлович26.09.1890 г.р.
(Леонова) Зинаида Павловна11.06.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1861

Отец: Леонов Леон Тихонович

Мать: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: кр-н Дер.Битюково Александр Егоров и кр-на Андрея Саввина дочь девица Ксения Андреева

Бракосочетание
11.11.1888

Жена: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

1-ый брак. Поручители по жениху: дер. Пески кр-н Федор Егоров и деревни Хмельники кр-н Андрей Степанов. По невесте: деревни Битюково кр-н Николай Михайлов и села Клушино кр-н Александр Данилов

Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Леонов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: Дер. Битюково Зап. унтер-офицер Андрей Сергеев и зап. рядового Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: (Леонова) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково запасной унтер-офицер Андрей Сергеев и запасного рядового Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Леонов Александр Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: Дер. Зикеево кр-н Иван Алексеев и Дер.Битюково зап. рядового Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Леонов Николай Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: дер. Зикеево кр-н Иван Алексеев и дер. Битюково зап. рядового Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
15.03.1901

Дочь: (Леонова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-н Михаил Ильин и кр-на Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Леонов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Зикеево кр-н Иван Алексеев и деревни Битюково запасного рядового Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
17.12.1903

Дочь: (Леонова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-на Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: (Леонова) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-на Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Леонов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Зикеево кр-н Иван Алексеев и деревни Битюково кр-на Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Леонов Василий Павлович

Мать ребёнка: Леонова Параскева Петровна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-н Михаил Васильев и кр-на Ивана Егорова жена Наталья Леонтьева

Бракосочетание
23.01.1915

Жена: Леонова Екатерина Акимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

2-ой брак. Поручители по жениху: села Клушино кр-н Василий Петров Цыцеров и Михаил Александров Горшков. По невесте: села Клушино кр-н Сергей Федоров Голованов и деревни Барщуково кр-н Стефан Яковлев

Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: (Леонова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Леонова Екатерина Акимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: кр-на Павла Леонова сын Михаил Павлов и села Клушино кр-на Василия Васильева жена Зинаида Павлова

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