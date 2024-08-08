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Трошкина Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1891

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1891

Отец: Фёдор

Мать: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошкин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Трошкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Трошкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1916

Сын: Трошкин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Трошкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1920

Дочь: Моисенко (Трошкина) Римма Ивановна

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Трошкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1927

Дочь: Пронина (Трошкина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1930

Сын: Трошкин Генрих Иванович

Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1971

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