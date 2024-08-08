Трошкина Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1891
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Трошкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
21.02.1916
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
18.05.1920
Дочь: Моисенко (Трошкина) Римма Ивановна
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
25.09.1927
Дочь: Пронина (Трошкина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
07.08.1930
Отец ребёнка: Трошкин Иван Филиппович
Смерть
1971