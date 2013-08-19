Каитова (Громова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаитова (Громова) Анастасия Ивановна

Каитова (Громова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Лепшенка

Дата рождения

18.11.1936

Дата смерти

19.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каитов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каитов Анатолий Павлович

Смерть
19.08.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.