Каитова (Громова) Анастасия Ивановна
Место рожденияЛепшенка
Дата рождения18.11.1936
Дата смерти19.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каитов Анатолий Павлович
Смерть
19.08.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург