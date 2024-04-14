Вершинина (Кутоева) Соломонида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Кутоева) Соломонида Григорьевна

Место рождения

Киселево, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселево, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
22.04.1881 ст.

Муж: Вершинин Федор Алексеевич

Метрики Хевронский. Брак №9. | 22.04.1881. | Хеврон прихода Лодейнополь уезда дер Каменный Наволок крест Федор Алексеев Вершинин православн. третьим браком 40 лет. | Того же прихода и уезда дер Кузнец... Показать все
Смерть
Неизвестно

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