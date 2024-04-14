Вершинина (Кутоева) Соломонида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1881 ст.
Метрики Хевронский. Брак №9. | 22.04.1881. | Хеврон прихода Лодейнополь уезда дер Каменный Наволок крест Федор Алексеев Вершинин православн. третьим браком 40 лет. | Того же прихода и уезда дер Кузнец... Показать все
Смерть
Неизвестно