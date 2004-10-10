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Лапин Кирилл Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2004

Отец: Лапин Евгений Александрович

Мать: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

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