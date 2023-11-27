Кенжебаев Мусса
Место рожденияРоссия
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Өсербай
Россия
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Кенжебаев Базарбай
Мать ребёнка: Даметкен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Жумаш
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова Сауле
Мать ребёнка: Даметкен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Ержан
Мать ребёнка: Даметкен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагалбаева Айша
Мать ребёнка: Даметкен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Рамазан
Мать ребёнка: Даметкен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Бауржан
Мать ребёнка: Даметкен
Смерть
Неизвестно