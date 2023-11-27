Кенжебаев Мусса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжебаев Мусса

Место рождения

Россия

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Өсербай

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Кенжебаев Базарбай

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Жумаш

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манар

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова Сауле

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майра

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Ержан

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуля

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагалбаева Айша

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Рамазан

Мать ребёнка: Даметкен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Бауржан

Мать ребёнка: Даметкен

Смерть
Неизвестно
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