Погодина Ирина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1850 и 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1835
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1840
Дочь: Буняева Татьяна Минеевна
Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1843
Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович
Смерть
Между 1850 и 1855