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Погодина Ирина Гавриловна

Место рождения

Подъёлки, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1850 и 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подъёлки, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1835

Муж: Погодин Миней Иванович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1840

Дочь: Буняева Татьяна Минеевна

Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1843

Сын: Погодин Яков Минеевич

Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1850 и 1855
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