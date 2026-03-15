(Оборина) Фекла Александровна
женский, родилась 13.08.1904, Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
умерла Неизвестно
МатьАборина (Кузьмина) Ольга Романовна1878 г.р.
ОтецОборин Александр Генуариевич29.08.1877 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
Крещение
15.08.1904
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно