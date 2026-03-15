(Оборина) Фекла Александровна 13.08.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

(Оборина) Фекла Александровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 13.08.1904, Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

умерла Неизвестно

Мать
Аборина (Кузьмина) Ольга Романовна1878 г.р.
Отец
Оборин Александр Генуариевич29.08.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904

Отец: Оборин Александр Генуариевич

Мать: Аборина (Кузьмина) Ольга Романовна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Крещение
15.08.1904
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Смерть
Неизвестно

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