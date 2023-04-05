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Лыкошина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1757

Сын: Лыкошин Иван Богданович

Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Михаил Богданович

Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронец Аграфена Богдановна

Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Андрей Богданович

Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1805
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