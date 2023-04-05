Лыкошина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Иван
Рождение ребёнка
14.07.1757
Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Михаил Богданович
Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронец Аграфена Богдановна
Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Андрей Богданович
Отец ребёнка: Лыкошин Богдан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1805