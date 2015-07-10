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Русов Кирилл Андреевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

10.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2015

Отец: Русов Андрей Валерьевич

Мать: Русова Ангелина Валерьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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