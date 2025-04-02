(Соколова) Параскева Прокопьевна 14.10.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Соколова) Параскева Прокопьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 14.10.1842 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Соколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
Мать
Соколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1842 ст.

Отец: Соколов Прокопий Максимович

Мать: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна

Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-83P7?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Крещение
17.10.1842 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: приходской священник Матфей Феодоров Оболенский, села Сергиевского Благочинного священника Иоанна Сергиева Виноградова жена Наталья Семенова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-83P7?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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