(Соколова) Параскева Прокопьевна
женский, родилась 14.10.1842 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецСоколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
МатьСоколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
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Рождение
14.10.1842 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
17.10.1842 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-83P7?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru