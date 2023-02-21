Тонкошкурик Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно