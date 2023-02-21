Тонкошкурик Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкошкурик Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Александр Иванович

Овруч, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Александр Иванович

Овруч, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарнавский Александр Иванович

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