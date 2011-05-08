Чебанчук Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1958
Дата смерти08.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульихина (Чебанчук) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1987
Сын: Чебанчук Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна
Смерть
08.05.2011
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область