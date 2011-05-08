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Чебанчук Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1958

Дата смерти

08.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1958

Отец: Чебанчук Василий Леонтьевич

Мать: Чебанчук (Андриянова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульихина (Чебанчук) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.1987

Сын: Чебанчук Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Чебанчук (Арсеньева) Любовь Федоровна

Смерть
08.05.2011
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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