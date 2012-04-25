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Тихомиров Николай

Место рождения

Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.05.1965

Дата смерти

25.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.04.1988

Жена: Тихомирова Елена

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1989

Сын: Тихомиров Александр

Мать ребёнка: Тихомирова Елена

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1995

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Тихомирова Елена

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
25.04.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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