Тихомиров Николай
Место рождения
Дата рождения04.05.1965
Дата смерти25.04.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965
Бракосочетание
30.04.1988
Жена: Тихомирова Елена
Рождение ребёнка
28.05.1989
Сын: Тихомиров Александр
Мать ребёнка: Тихомирова Елена
Рождение ребёнка
04.03.1995
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Тихомирова Елена
Смерть
25.04.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область