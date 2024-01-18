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Коренков Павел Агапиев

Место рождения

д. Михальцево

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

10.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Коренков Агапий

Мать: не указана

д. Михальцево
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Коренков Василий Павлович

Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна

д. Михальцево
Рождение ребёнка
1879

Сын: Коренков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна

д. Михальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренкова Устиния Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
д. Михальцево
Смерть
10.06.1908 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
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