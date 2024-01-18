Коренков Павел Агапиев
Место рожденияд. Михальцево
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти10.06.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Коренков Агапий
д. Михальцево
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Коренков Василий Павлович
Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна
д. Михальцево
Рождение ребёнка
1879
Сын: Коренков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна
д. Михальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Коренкова Устиния Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Михальцево
Смерть
10.06.1908 ст.
Причина смерти: от воспаления легких