Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876 ст.
Отец: Михаил Филиппович
Мать: Елена Егоровна
Крещение
14.03.1876 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: деревни Кустова безсрочно отпускной рядовой Василий Власов и крестьянская жена Анисья Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.
Дочь: Терентьева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
1-е Плотишно, Порховский уезд, Псковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно