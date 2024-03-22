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Мария Михайловна

Место рождения

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876 ст.

Отец: Михаил Филиппович

Мать: Елена Егоровна

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
14.03.1876 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: деревни Кустова безсрочно отпускной рядовой Василий Власов и крестьянская жена Анисья Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.

Сын: Фёдоров Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Алексеевич

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.

Дочь: Терентьева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Алексеевич

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
1-е Плотишно, Порховский уезд, Псковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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