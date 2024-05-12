Березин Михей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Березина Устинья Михеевна
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.06.1840
Дочь: Березина Агриппина Михеевна
Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна
Смерть
1857