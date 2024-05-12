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Березин Михей Матвеевич

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Березин Матвей Андреевич

Мать: Березина (Козлова) Авдотья Абрамовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Березин Кирилл Михеевич

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Березин Василий Михеевич

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Березин Максим Михеевич

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Березина Устинья Михеевна

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Березин Филипп Михеевич

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1840

Дочь: Березина Агриппина Михеевна

Мать ребёнка: Березина Евдокия Дмитриевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1857

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