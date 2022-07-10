Сероухова (Полешенко) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероухова (Полешенко) Татьяна Константиновна

Место рождения

с. Ново-Покровка, Яйский район, Кемеровская область

Дата рождения

16.08.1934

Дата смерти

10.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1952

Муж: Манкевич Владимир Степанович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1953

Сын: Манкевич Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Манкевич Владимир Степанович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
06.02.1967

Муж: Сероухов Анатолий Михайлович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
10.07.2022
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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