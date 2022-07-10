Сероухова (Полешенко) Татьяна Константиновна
Место рожденияс. Ново-Покровка, Яйский район, Кемеровская область
Дата рождения16.08.1934
Дата смерти10.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1952
Рождение ребёнка
16.10.1953
Сын: Манкевич Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Манкевич Владимир Степанович
Бракосочетание
06.02.1967
Смерть
10.07.2022