Нитченко Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2017

Сын: Нитченко Давид Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2022

Сын: Нитченко Алан Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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