Нитченко Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.2017
Сын: Нитченко Давид Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2022
Сын: Нитченко Алан Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности