Черных Борис Евстафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Борис Евстафович

Черных Борис Евстафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черных Евстафий Никитович

Мать: (Черкасова) Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.