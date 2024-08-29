Сызоненко Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСызоненко Григорий

Сызоненко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизв

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра) Григорьевна

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура) Григорьевна

Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.