Сызоненко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизв
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра) Григорьевна
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура) Григорьевна
Мать ребёнка: Сызоненко (Андреянченко) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно