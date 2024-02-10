Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Михайлов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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