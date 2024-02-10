Елена Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стефан Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Михайлов
Смерть
Неизвестно