(Малышева) Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Феодосия Андреевна

Место рождения

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

26.05.1902 ст.

Дата смерти

02.07.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902 ст.

Отец: Малышев Тимофей Фёдорович

Мать: Малышева Анна Андреевна

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-31ж)
Крещение
28.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Комаров Степан Ефимович - крестьянин из д.Крутая Крёстная мать: Наталья Фёдоровна - крестьянская жена из д.Дресвянка
Смерть
02.07.1902 ст.
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
04.07.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.148-149 (Умершие №-20ж)
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