(Малышева) Феодосия Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1902 ст.
Дата смерти02.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902 ст.
Отец: Малышев Тимофей Фёдорович
Мать: Малышева Анна Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-31ж)
Крещение
28.05.1902 ст.
Крёстный отец: Комаров Степан Ефимович - крестьянин из д.Крутая Крёстная мать: Наталья Фёдоровна - крестьянская жена из д.Дресвянка
Смерть
02.07.1902 ст.
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
04.07.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.148-149 (Умершие №-20ж)