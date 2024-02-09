Новиков Василий Иустинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1898
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1921
Мать ребёнка: Крупко (Маторина) Лидия Ивановна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.11.1922
Мать ребёнка: Крупко (Маторина) Лидия Ивановна
Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1928