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Новиков Василий Иустинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1898

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупко (Маторина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1921

Сын: Новиков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Крупко (Маторина) Лидия Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.11.1922

Сын: Новиков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Крупко (Маторина) Лидия Ивановна

Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1928

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