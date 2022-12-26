Денисов Павел Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919 ст.
Дата смерти10.08.1944 или 14.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919 ст.
Военная служба
До ?.08.1944
Павел был танкистом. С ним вместе служил Иван Яркин (1919-1944 гг.) - советский танкист, мастер танкового боя.
Смерть
10.08.1944 или 14.08.1944
Нечаянное, Миколаївська область
Военная награда
После 1944
Посмертно награждён медалью