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Денисов Павел Павлович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1919 ст.

Дата смерти

10.08.1944 или 14.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1919 ст.

Отец: Денисов Павел Дмитриевич

Мать: Денисова (Фролова) Анисья Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Военная служба
До ?.08.1944
Павел был танкистом. С ним вместе служил Иван Яркин (1919-1944 гг.) - советский танкист, мастер танкового боя.
Смерть
10.08.1944 или 14.08.1944
Нечаянное, Миколаївська область
Военная награда
После 1944
Посмертно награждён медалью

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