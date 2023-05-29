Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна
женский, родилась 01.08.1970, Шамары, Шалинский, Свердловская область
ОтецКалинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
МатьКалинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Коткин Александр Григорьевич22.05.1970 г.р.
Иванов Виталий Валерьевич07.12.1975 г.р.
Дети
Полякова (Коткина) Мария Александровна09.12.1992 г.р.
Коткина Елена Александровна08.03.1996 г.р.Показать еще 1
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Рождение
01.08.1970
Бракосочетание
05.06.1992
Рождение ребёнка
09.12.1992
Дочь: Полякова (Коткина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Коткин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1996
Дочь: Коткина Елена Александровна
Отец ребёнка: Коткин Александр Григорьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
29.09.2006
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.01.2014
Сын: Иванов Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Иванов Виталий Валерьевич