Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна 01.08.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 01.08.1970, Шамары, Шалинский, Свердловская область

Отец
Калинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
Мать
Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Коткин Александр Григорьевич22.05.1970 г.р.
Иванов Виталий Валерьевич07.12.1975 г.р.
Дети
Полякова (Коткина) Мария Александровна09.12.1992 г.р.
Коткина Елена Александровна08.03.1996 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1970

Отец: Калинин Дементий Евстафьевич

Мать: Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Бракосочетание
05.06.1992

Муж: Коткин Александр Григорьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
09.12.1992

Дочь: Полякова (Коткина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Коткин Александр Григорьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
08.03.1996

Дочь: Коткина Елена Александровна

Отец ребёнка: Коткин Александр Григорьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Бракосочетание
29.09.2006

Муж: Иванов Виталий Валерьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
27.01.2014

Сын: Иванов Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Иванов Виталий Валерьевич

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