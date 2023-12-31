Ходаков Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1954
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходакова Зинаида
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раис (Д) А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Зинаида
Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Причина смерти: цирроз?