Ходаков Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Леонид Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1954

Отец: не указан

Мать: Ходакова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходакова Зинаида

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раис (Д) А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Зинаида

Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Причина смерти: цирроз?
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