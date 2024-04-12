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Лукьянова Татьяна Трофимовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лукьянов Аввакум Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лукьянов Гурий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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