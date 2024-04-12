Лукьянова Татьяна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лукьянов Аввакум Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лукьянов Гурий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьянов Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Фотиевич
Смерть
Неизвестно