Щербаков (Неизвестно) Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков (Неизвестно) Елена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Сергей Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: (Щербаков) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Антонович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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