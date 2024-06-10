Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940
Дочь: Алексеева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940
Сын: Алексеев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940
Дочь: Матвеева (Алексеева) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940
Дочь: Алексеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940
Дочь: Алексеева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович
Смерть
Неизвестно