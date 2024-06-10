Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940

Дочь: Алексеева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940

Сын: Алексеев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940

Дочь: Матвеева (Алексеева) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940

Дочь: Алексеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1940

Дочь: Алексеева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Гавриилович

Смерть
Неизвестно

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