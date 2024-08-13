Буева (Буева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буева (Буева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Буева) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Буева) Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Буева) Агрипина Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Буева) Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Буев Прокопий Иосифович

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Буева) Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Буева) Феоктиста Иосифовна

Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович

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