Буева (Буева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Буева) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Буева) Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Буева) Агрипина Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Буева) Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Буева) Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Буева) Феоктиста Иосифовна
Отец ребёнка: Буев Иосиф Иванович