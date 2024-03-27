Хусаинов Хамза Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Хамза Гумарович

Место рождения

с.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Гумар Хайруллович

Мать: Хусаинова ?

с.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Загида

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Загида

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Загида

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Загида

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Загида

Смерть
Неизвестно
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