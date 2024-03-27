Хусаинов Хамза Гумарович
Место рожденияс.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Гумар Хайруллович
Мать: Хусаинова ?
с.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1940
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1949
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1951
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Загида
Смерть
Неизвестно