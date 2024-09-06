Ульяна Григорьва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евмений Сомонова
Рождение ребёнка
10.?.1877 ст.
Дочь: Ольга Евменева
Отец ребёнка: Евмений Сомонова
Деревни нератовки крестьянин Евмений? Сомонов?и законная жена его Ульяна Григорьева,православные
Смерть
Неизвестно