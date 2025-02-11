Кузьма Фёдоров 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья1781 г.р.
Отец
Фёдор Исаев1767 г.р.
Супруги
Екатерина1811 г.р.
Дети
Николай Кузьмин1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фёдор Исаев

Мать: Агафья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Николай Кузьмин

Мать ребёнка: Екатерина

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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