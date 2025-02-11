Кузьма Фёдоров
мужской, родился 1812, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья1781 г.р.
ОтецФёдор Исаев1767 г.р.
Супруги
Екатерина1811 г.р.
Дети
Николай Кузьмин1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фёдор Исаев
Мать: Агафья
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Николай Кузьмин
Мать ребёнка: Екатерина
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно