Мачульская (Афонина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская (Афонина) Ксения Ивановна

Место рождения

Мальцово, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

05.01.1929

Дата смерти

06.09.1999

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929

Отец: Афонин Иоанн Петров

Мать: Афонина Ксения Стефанова

Мальцово, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мачульский Семён Семёнович

Рождение ребёнка
05.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мачульский Семён Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Семён Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
06.09.1999
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
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