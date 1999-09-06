Мачульская (Афонина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1929
Дата смерти06.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929
Отец: Афонин Иоанн Петров
Мать: Афонина Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
20.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мачульский Семён Семёнович
Рождение ребёнка
05.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мачульский Семён Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1999