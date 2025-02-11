Абрамова Наталья Григорьева
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Абрамов Дементий СемёновДо 1849 г.р.
Дети
Абрамов Пётр Дементьев13.08.1867 г.р.
Абрамов Тимофей Дементьев04.05.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1867
Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Абрамов Тимофей Дементьев
Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов
Рождение ребёнка
19.03.1877
Дочь: (Абрамова) Мария Дементьева
Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов
Смерть
Неизвестно