Абрамова Наталья Григорьева До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамова Наталья Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Абрамов Дементий СемёновДо 1849 г.р.
Дети
Абрамов Пётр Дементьев13.08.1867 г.р.
Абрамов Тимофей Дементьев04.05.1874 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Дементий Семёнов

Рождение ребёнка
13.08.1867

Сын: Абрамов Пётр Дементьев

Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов

Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Абрамов Тимофей Дементьев

Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов

Рождение ребёнка
19.03.1877

Дочь: (Абрамова) Мария Дементьева

Отец ребёнка: Абрамов Дементий Семёнов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.