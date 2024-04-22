Пименова (Борисова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова (Борисова) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Борисов Тимофей Леонович

Мать: Борисова Марфа Егоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 13 10 1910 Пименов Сергей Сергеевич 19 Алексеевка 1891 Борисова Анастасия Тимофеевна 18 Алексеевка 1892
Бракосочетание
13.10.1910

Муж: Пименов Сергей Сергеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 13 10 1910 Пименов Сергей Сергеевич 19 Алексеевка 1891 Борисова Анастасия Тимофеевна 18 Алексеевка 1892
Смерть
Неизвестно
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