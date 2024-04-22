Пименова (Борисова) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Борисов Тимофей Леонович
Мать: Борисова Марфа Егоровна
Есть метрика о свадьбе. 13 10 1910 Пименов Сергей Сергеевич 19 Алексеевка 1891 Борисова Анастасия Тимофеевна 18 Алексеевка 1892
Бракосочетание
13.10.1910
Есть метрика о свадьбе. 13 10 1910 Пименов Сергей Сергеевич 19 Алексеевка 1891 Борисова Анастасия Тимофеевна 18 Алексеевка 1892
Смерть
Неизвестно